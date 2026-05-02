Россия готова к диалогу с ФРГ по делу о "Северных потоках", заявил посол

БЕРЛИН, 2 мая - РИА Новости. Российская сторона готова к предметному диалогу с Германией в связи с расследованием акта терроризма на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", заявил в интервью РИА Новости посол России в ФРГ Сергей Нечаев.
"Готовы к предметному диалогу, однако не исключаем и иных вариантов развития событий", - сказал дипломат.
Он отметил, что до сих пор германская сторона игнорировала все запросы Москвы о правовой помощи и предложения о совместном расследовании. Немецкому следствию за эти годы особо продвинуться не удалось. В сентябре 2024 года Россия официально предъявила досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии в связи с расследованием акта терроризма на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2".
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.