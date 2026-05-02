Россия готова к диалогу с ФРГ по делу о "Северных потоках", заявил посол

БЕРЛИН, 2 мая - РИА Новости. Российская сторона готова к предметному диалогу с Германией в связи с расследованием акта терроризма на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", заявил в интервью РИА Новости посол России в ФРГ Сергей Нечаев.