06:06 02.05.2026
Россия готова к диалогу с ФРГ по делу о "Северных потоках", заявил посол

Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская сторона готова к предметному диалогу с Германией в связи с расследованием акта терроризма на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", заявил посол в Берлине Сергей Нечаев.
  • До сих пор германская сторона игнорировала все запросы Москвы о правовой помощи и предложения о совместном расследовании взрывов на "Северных потоках".
БЕРЛИН, 2 мая - РИА Новости. Российская сторона готова к предметному диалогу с Германией в связи с расследованием акта терроризма на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", заявил в интервью РИА Новости посол России в ФРГ Сергей Нечаев.
"Готовы к предметному диалогу, однако не исключаем и иных вариантов развития событий", - сказал дипломат.
Он отметил, что до сих пор германская сторона игнорировала все запросы Москвы о правовой помощи и предложения о совместном расследовании. Немецкому следствию за эти годы особо продвинуться не удалось. В сентябре 2024 года Россия официально предъявила досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии в связи с расследованием акта терроризма на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2".
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
В миреРоссияГерманияСШАСеймур ХершСергей Нечаев (дипломат)Дмитрий ПесковМинистерство обороны СШАГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
