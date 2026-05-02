Россия не ждет разрешения Германии почтить память героев ВОВ, заявил Нечаев - РИА Новости, 02.05.2026
13:50 02.05.2026
Россия не ждет разрешения Германии почтить память героев ВОВ, заявил Нечаев

© Фото : МИД РФСергей Нечаев
© Фото : МИД РФ
Сергей Нечаев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская сторона не ждет разрешений властей ФРГ, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны, заявил посол Нечаев.
  • Представители посольства и генконсульства России в Бонне принимают участие в мероприятиях, организованных германскими общественными организациями и местными властями.
БЕРЛИН, 2 мая - РИА Новости. Российская сторона не ждет разрешений властей ФРГ, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны, заявил в интервью РИА Новости посол России в Берлине Сергей Нечаев.
По словам дипломата, представители посольства и генконсульства России в Бонне принимают участие практически во всех мероприятиях, куда российскую сторону приглашают германские общественные организации, местные власти, конструктивно настроенные политические силы. Помимо этого, совместно с соотечественниками российская сторона проводит множество собственных акций, включая традиционные шествия "Бессмертного полка", возложения.
"В прошлом году таких акций было около двухсот. Никогда не ждем специального разрешения, чтобы достойно почтить память наших героических предков. Это касается в том числе мемориалов на месте бывших концлагерей", - отметил дипломат.
