Россия не ждет разрешения Германии почтить память героев ВОВ, заявил Нечаев

БЕРЛИН, 2 мая - РИА Новости. Российская сторона не ждет разрешений властей ФРГ, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны, заявил в интервью РИА Новости посол России в Берлине Сергей Нечаев.

"В прошлом году таких акций было около двухсот. Никогда не ждем специального разрешения, чтобы достойно почтить память наших героических предков. Это касается в том числе мемориалов на месте бывших концлагерей", - отметил дипломат.