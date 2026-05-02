Американский рэпер Flo Rida признался российской публике в любви.

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Американский рэпер Flo Rida (Трэмар Диллард) признался российской публике в любви, передает корреспондент РИА Новости.
Flo Rida дал сольный концерт на площадке "ЦСКА Арена" в Москве в субботу. Следующий концерт состоится в воскресенье.
"Я люблю вас, Москва", - сказал он со сцены, обращаясь к публике.
Главным треком в репертуаре Flo Rida стал саундтрек Low к фильму "Шаг вперед 2", совместный с T-Pain. Композиция удерживала лидерство в Billboard Hot 100 целых десять недель подряд и стала самым продаваемым синглом в США по итогам 2008 года. Песня стала рекордсменом цифровых продаж с результатом в более чем 4 миллиона.
Кроме того, Flo Rida известен работами с Ke$ha, David Guetta и Sia. На счету артиста 12 хитов, возглавлявших чарты, 80 миллионов проданных записей по всему миру и более 2 миллиардов просмотров на YouTube.
