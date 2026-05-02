Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:01 02.05.2026
Немец хранит ремень со звездой как память о дружбе с солдатами из СССР

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг России и Германии в Берлине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг России и Германии в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Германии Юрген Шолтиссек бережно хранит ремень с пряжкой в виде пятиконечной звезды, который ему подарили советские военные.
  • На ремне есть надпись, указывающая, что это подарок от советских солдат, датированный 25 февраля 1974 года.
  • Юрген Шолтиссек взаимодействовал с советскими военнослужащими в послевоенные годы и сохранил теплые воспоминания о дружбе с ними.
БЕРЛИН, 2 мая - РИА Новости. Житель Германии Юрген Шолтиссек, которому сейчас 88 лет, до сих пор бережно хранит ремень с пряжкой в виде пятиконечной звезды - подарок от советских военных, он рассказал РИА Новости о дружбе с солдатами из СССР.
Отвечая на вопрос, сохранилось ли у него что-то на память о послевоенном времени, Шолтиссек достал из своей сумки ценный для него предмет - кожаный ремень с массивной металлической пряжкой, украшенной звездой. На внутренней стороне ремня видна надпись от руки с датой - 25 февраля 1974 года, там указано, что это подарок от советских солдат.
Советские войска - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
06:50
"Это подарок солдата солдату. Мы тогда обменивались небольшими сувенирами", - рассказал он, добавив, что бережно хранит ремень как напоминание о тех встречах и людях.
По словам собеседника агентства, после объединения Германии многое изменилось, однако его личное отношение осталось прежним.
Шолтиссек - уроженец Дрездена, в годы Второй мировой войны он был ребенком и стал свидетелем прихода советских войск, тогда ему было восемь лет. Вспоминая те события, он признается, что до сих пор переживает их очень лично.
"Для нас русские солдаты были друзьями", - говорит он.
Рассказывая о том, как советские офицеры делились с его семьей едой, он не может сдержать слез.
"Это было непростое время", - сказал Шолтиссек.
В 1956 году он поступил на службу в немецкую погранполицию, а позже прошел военную службу. Шолтиссек взаимодействовал с советскими военнослужащими в послевоенные годы, в том числе проводил для них занятия и поддерживал профессиональные контакты.
Скульптурная композиция - фонтан Детский хоровод на вокзальной площади Сталинграда после налета фашистской авиации - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
2 февраля, 08:00
 
В мире, Германия, СССР, Дрезден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала