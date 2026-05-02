Немец хранит ремень со звездой как память о дружбе с солдатами из СССР

Краткий пересказ от РИА ИИ Житель Германии Юрген Шолтиссек бережно хранит ремень с пряжкой в виде пятиконечной звезды, который ему подарили советские военные.

На ремне есть надпись, указывающая, что это подарок от советских солдат, датированный 25 февраля 1974 года.

Юрген Шолтиссек взаимодействовал с советскими военнослужащими в послевоенные годы и сохранил теплые воспоминания о дружбе с ними.

БЕРЛИН, 2 мая - РИА Новости. Житель Германии Юрген Шолтиссек, которому сейчас 88 лет, до сих пор бережно хранит ремень с пряжкой в виде пятиконечной звезды - подарок от советских военных, он рассказал РИА Новости о дружбе с солдатами из СССР.

Отвечая на вопрос, сохранилось ли у него что-то на память о послевоенном времени, Шолтиссек достал из своей сумки ценный для него предмет - кожаный ремень с массивной металлической пряжкой, украшенной звездой. На внутренней стороне ремня видна надпись от руки с датой - 25 февраля 1974 года, там указано, что это подарок от советских солдат.

"Это подарок солдата солдату. Мы тогда обменивались небольшими сувенирами", - рассказал он, добавив, что бережно хранит ремень как напоминание о тех встречах и людях.

По словам собеседника агентства, после объединения Германии многое изменилось, однако его личное отношение осталось прежним.

Шолтиссек - уроженец Дрездена , в годы Второй мировой войны он был ребенком и стал свидетелем прихода советских войск, тогда ему было восемь лет. Вспоминая те события, он признается, что до сих пор переживает их очень лично.

"Для нас русские солдаты были друзьями", - говорит он.

Рассказывая о том, как советские офицеры делились с его семьей едой, он не может сдержать слез.

"Это было непростое время", - сказал Шолтиссек.