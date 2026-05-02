19:34 02.05.2026 (обновлено: 19:45 02.05.2026)
Папа Римский принял отставку главы архиепархии Божией Матери в Москве

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве, архиепископ Павел Пецц. Архивное фото
  • Папа Римский Лев XIV принял отставку главы архиепархии Божией Матери в Москве архиепископа Павла Пецци по состоянию здоровья.
  • Пецци возглавлял архиепархию в Москве с 2007 года.
  • Временным исполняющим обязанности назначен вспомогательный епископ Николай Дубинин, назначенный папой Римским апостольским администратором.
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Папа Римский Лев XIV принял отставку главы архиепархии Божией Матери в Москве архиепископа Павла Пецци по состоянию здоровья, сообщил сайт архиепархии.
Пецци родился 8 августа 1960 года в городе Русси итальянской провинции Эмилия-Романья. Он возглавлял архиепархию Божией Матери в Москве с 2007 года, а Конференцию католических епископов России – с 2011 года.
"Лев XIV принял прошение об отставке, поданное архиепископом Павлом Пецци, Митрополитом архиепархии Божией Матери в Москве, в соответствии с каноном 401 параграф 2: "Диоцезному епископу, который по слабости здоровья или по другой веской причине окажется не вполне способен исполнять свою должность, настоятельно предлагается подать прошение об отставке от нее", – говорится на сайте архиепархии.
Его обязанности, сообщили в архиепархии, будет временно исполнять вспомогательный епископ Николай Дубинин, назначенный папой Римским апостольским администратором.
"Администратор на время вакантной кафедры исполняет обязанности и пользуется властью диоцезного епископа — за некоторыми исключениями, которые определяются нормой: "Пока кафедра остается вакантной, никаких новшеств вводить не следует", – говорится на сайте.
