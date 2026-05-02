Рейтинг@Mail.ru
Госдеп США одобрил продажу Израилю десяти тысяч высокоточных ракет - РИА Новости, 02.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:00 02.05.2026
Госдеп США одобрил продажу Израилю десяти тысяч высокоточных ракет

Госдеп США одобрил продажу Израилю десяти тысяч ракет APKWS на $992,4 миллиона

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдепартамент США одобрил возможную продажу Израилю 10 тысяч систем высокоточного оружия APKWS и сопутствующего оборудования.
  • Ориентировочная общая стоимость продажи составляет 992,4 миллиона долларов.
  • По мнению Госдепартамента США, продажа данных комплектов наведения позволит повысить возможности Израиля по высокоточному поражению целей при снижении сопутствующего ущерба.
ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Израилю 10 тысяч систем высокоточного оружия APKWS и сопутствующего оборудования на общую сумму 992,4 миллиона долларов.
"Госдепартамент США принял решение об одобрении возможной продажи правительству Израиля по программе иностранных военных продаж систем высокоточного оружия Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) и сопутствующего оборудования. Ориентировочная общая стоимость составляет 992,4 миллиона долларов", - говорится в официальном сообщении госдепа.
Как отмечает дипведомство, продажа данных комплектов наведения позволит повысить возможности Израиля по высокоточному поражению целей при снижении сопутствующего ущерба.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что в ходе разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал его использовать тактику точечных ударов при проведении операций в Ливане.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
01:37
 
В миреСШАИзраильИранДональд ТрампБиньямин НетаньяхуГосударственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала