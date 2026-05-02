В Калуге ПВО уничтожила еще один беспилотник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средства ПВО уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат на окраине Калуги.
- По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат на окраине Калуги, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
В субботу глава региона заявлял, что ПВО уничтожила 16 беспилотников над областью.
"Сегодня днем силами ПВО уничтожен еще один БПЛА на окраине города Калуга... По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша в Telegram-канале.
