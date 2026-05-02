ПВО за сутки сбила 505 беспилотников

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Силы ПВО России уничтожили 505 беспилотников, пять авиационных бомб и два реактивных снаряда HIMARS ВСУ, сообщили в Минобороны России.

По информации Минобороны России, с начала проведения спецоперации перехвачены и уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 140 399 беспилотных летательных аппаратов, 658 зенитных ракетных комплексов, 29 127 танков и других боевых бронированных машин, 1712 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34 710 орудий полевой артиллерии и минометов, 60 599 единиц специальной военной автомобильной техники.