ПВО за ночь сбила 215 украинских беспилотников

- Силы ПВО за ночь сбили 215 украинских беспилотников.
- Украинские дроны были уничтожены над территориями нескольких российских регионов и над акваториями Азовского и Черного морей.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 215 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 1 мая т.г. до 8.00 мск 2 мая т.г. дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 215 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.
