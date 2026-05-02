Путин подписал закон о производстве консервов из печени трески на судах

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий до 2030 года производить консервы из печени трески на рыбопромысловых судах в Северном рыбохозяйственном бассейне, соответствующий документ размещен на Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий до 2030 года производить консервы из печени трески на рыбопромысловых судах в Северном рыбохозяйственном бассейне, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ был разработан в целях рационального использования водных биоресурсов, добытых (выловленных) в ходе прибрежного рыболовства. Он позволит юрлицам и ИП до 1 января 2030 года производить консервы из печени трески на судах рыбопромыслового флота при прибрежном рыболовстве в морских водах и районах действия международных договоров в границах Северного рыбохозяйственного бассейна.

Речь идет о судах, оборудованных для производства такой продукции в соответствии с требованиями технического регламента ЕАЭС "О безопасности рыбы и рыбной продукции". Закон также разрешает этим юрлицам и ИП транспортировать, хранить и выгружать на территории РФ консервы из печени трески, произведенные на таких судах.

Необходимость изготавливать консервы из печени трески непосредственно на рыбопромысловых судах объясняется двумя основными причинами: во-первых, существенным снижением запасов трески, во-вторых, очень коротким сроком годности печени такой рыбы.

Так, общий допустимый улов трески с 2022 по 2024 год снижался ежегодно на 20%, а в 2025 году это снижение составило 25% по сравнению с предыдущим годом. При этом срок годности печени трески составляет не более шести суток, в связи с чем рыбаки не успевают доставлять ее на берег в свежем и охлажденном виде.

В настоящее время прибрежный флот Северного рыбохозяйственного бассейна насчитывает пять среднетоннажных судов. Он обеспечивает вылов более 60% трески в ходе прибрежного рыболовства. При этом перерабатывающие мощности этих судов позволяют производить до 720 тысяч "условных банок консервов в море".