Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о производстве консервов из печени трески на судах - РИА Новости, 02.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 02.05.2026
Путин подписал закон о производстве консервов из печени трески на судах

Путин подписал закон о судовом производстве консервов из печени трески до 2030 г

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин подписал закон, разрешающий до 2030 года производить консервы из печени трески на судах рыбопромыслового флота в Северном рыбохозяйственном бассейне.
  • Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
  • Необходимость изготовления консервов на судах объясняется снижением запасов трески и коротким сроком годности печени этой рыбы.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий до 2030 года производить консервы из печени трески на рыбопромысловых судах в Северном рыбохозяйственном бассейне, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ был разработан в целях рационального использования водных биоресурсов, добытых (выловленных) в ходе прибрежного рыболовства. Он позволит юрлицам и ИП до 1 января 2030 года производить консервы из печени трески на судах рыбопромыслового флота при прибрежном рыболовстве в морских водах и районах действия международных договоров в границах Северного рыбохозяйственного бассейна.
Рыбаки на льду реки - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
Путин подписал закон о любительской рыбалке в Западной Сибири
Вчера, 14:50
Речь идет о судах, оборудованных для производства такой продукции в соответствии с требованиями технического регламента ЕАЭС "О безопасности рыбы и рыбной продукции". Закон также разрешает этим юрлицам и ИП транспортировать, хранить и выгружать на территории РФ консервы из печени трески, произведенные на таких судах.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
Необходимость изготавливать консервы из печени трески непосредственно на рыбопромысловых судах объясняется двумя основными причинами: во-первых, существенным снижением запасов трески, во-вторых, очень коротким сроком годности печени такой рыбы.
Так, общий допустимый улов трески с 2022 по 2024 год снижался ежегодно на 20%, а в 2025 году это снижение составило 25% по сравнению с предыдущим годом. При этом срок годности печени трески составляет не более шести суток, в связи с чем рыбаки не успевают доставлять ее на берег в свежем и охлажденном виде.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Путин поручил увеличить уровень потребления рыбы в России
29 октября 2025, 13:46
В настоящее время прибрежный флот Северного рыбохозяйственного бассейна насчитывает пять среднетоннажных судов. Он обеспечивает вылов более 60% трески в ходе прибрежного рыболовства. При этом перерабатывающие мощности этих судов позволяют производить до 720 тысяч "условных банок консервов в море".
А при дооборудовании иных прибрежных судов малым консервным производством и введении новых прибрежных судов-свежевиков взамен старых объем производства может быть увеличен до 2 миллионов условных банок консервов из печени трески.
Глава Росрыболовства Илья Шестаков - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Глава Росрыболовства рассказал о работе по популяризации рыбы
17 января, 11:53
 
РоссияВладимир ПутинЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала