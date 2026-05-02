14:59 02.05.2026 (обновлено: 15:12 02.05.2026)
Путин подписал закон о служебном жилье для космонавтов

  • Путин подписал закон о жилье для космонавтов.
  • Госкорпорация "Роскосмос" наделяется полномочиями предоставлять служебное жилье космонавтам на период их профессиональной деятельности.
  • Принятый закон переносит срок вступления в силу нормы о повышении качества обслуживания лифтов в многоквартирных домах с 1 сентября 2026 года на 1 сентября 2027 года.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому российская госкорпорация "Роскосмос" наделяется полномочиями предоставлять служебное жилье космонавтам на период их профессиональной деятельности.
Документ наделяет российскую госкорпорацию "Роскосмос" полномочиями устанавливать требования и порядок отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и предоставлять служебное жилье космонавтам на период их профессиональной деятельности.
Кроме того, принятым законом переносится срок вступления в силу ранее принятой нормы о повышении качества обслуживания лифтов в многоквартирных домах - с 1 сентября 2026 года на 1 сентября 2027 год.
