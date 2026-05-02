Путин подписал закон об инвестконтракте для завода Great Wall Motor

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий продлить до конца 2033 года действующий специальный инвестиционный контракт (СПИК 1.0) для завода Great Wall Motor в Тульской области.
Текущее законодательство предоставляет российским автопроизводителям возможность продления действующих специнвестконтрактов до 31 декабря 2033 года, если в отношении РФ или указанных в них лиц введены санкции недружественных стран. Но это не касается СПИК 1.0, решения о возможности заключения которых были приняты межведомственной комиссией до 13 августа 2019 года, а сами контракты заключены позднее.
Однако такие недружественные действия имеют сопоставимое негативное воздействие на предприятия, заключившие СПИК 1.0 как до этой даты, так и позже, указывали парламентарии.
В связи с этим продлевается до конца 2033 года СПИК 1.0 в сфере автопрома, решения о возможности заключения которых были приняты до 13 августа 2019 года. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
Речь идет о специнвестконтракте на реализацию проекта по локализации производства автомобилей Haval в России, подписанном Минпромторгом РФ с ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус", российской "дочкой" китайского автоконцерна Great Wall Motor.
