Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон об инвестконтракте для завода Great Wall Motor - РИА Новости, 02.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:52 02.05.2026
Путин подписал закон об инвестконтракте для завода Great Wall Motor

Путин продлил СПИК 1.0 для завода Great Wall в Тульской области

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Тульской области | Перейти в медиабанкСборка автомобилей Haval F7 на заводе Haval китайского концерна Great Wall
Сборка автомобилей Haval F7 на заводе Haval китайского концерна Great Wall - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Тульской области
Перейти в медиабанк
Сборка автомобилей Haval F7 на заводе Haval китайского концерна Great Wall. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин подписал закон о продлении специального инвестиционного контракта (СПИК 1.0) для завода Great Wall Motor в Тульской области.
  • Соглашение продлевается до конца 2033 года для контрактов, решения о заключении которых были приняты до 13 августа 2019 года.
  • Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий продлить до конца 2033 года действующий специальный инвестиционный контракт (СПИК 1.0) для завода Great Wall Motor в Тульской области.
Текущее законодательство предоставляет российским автопроизводителям возможность продления действующих специнвестконтрактов до 31 декабря 2033 года, если в отношении РФ или указанных в них лиц введены санкции недружественных стран. Но это не касается СПИК 1.0, решения о возможности заключения которых были приняты межведомственной комиссией до 13 августа 2019 года, а сами контракты заключены позднее.
Однако такие недружественные действия имеют сопоставимое негативное воздействие на предприятия, заключившие СПИК 1.0 как до этой даты, так и позже, указывали парламентарии.
В связи с этим продлевается до конца 2033 года СПИК 1.0 в сфере автопрома, решения о возможности заключения которых были приняты до 13 августа 2019 года. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
Речь идет о специнвестконтракте на реализацию проекта по локализации производства автомобилей Haval в России, подписанном Минпромторгом РФ с ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус", российской "дочкой" китайского автоконцерна Great Wall Motor.
Рабочий на заводе Volkswagen в Цвиккау, Германия - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Последняя надежда. Европейская промышленность ждет худшего к концу года
11 ноября 2025, 08:00
 
ЭкономикаРоссияТульская областьВладимир ПутинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала