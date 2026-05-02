14:50 02.05.2026
Путин подписал закон о любительской рыбалке в Западной Сибири

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин подписал закон о предоставлении участков для организации любительского рыболовства в Западно-Сибирском рыбохозяйственном бассейне.
  • Документ устанавливает возможность выделения рыболовных участков с 1 марта 2027 года.
  • Перечень водных объектов, на которых выделяются такие рыболовные участки, определит правительство России.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении участков для организации любительского рыболовства в Западно-Сибирском рыбохозяйственном бассейне, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ устанавливает с 1 марта 2027 года возможность выделения рыболовных участков для организации любительского рыболовства не только в Байкальском, Дальневосточном, Северном и Восточно-Сибирском рыбохозяйственных бассейнах, но и в Западно-Сибирском бассейне.
Граждане смогут осуществлять такое рыболовство при наличии путевки, подтверждающей заключение договора возмездного оказания услуг в области любительского рыболовства. На участках, выделенных для организации любительского рыболовства, должна быть создана необходимая для этого инфраструктура.
Перечень водных объектов и (или) их частей, на которых выделяются такие рыболовные участки, определит правительство России по представлениям высших должностных лиц субъектов РФ с указанием ценных и особо ценных видов водных биоресурсов.
В настоящее время в ряде регионов Сибири, которые относятся к Западно-Сибирскому рыбохозяйственному бассейну, активно развивается туризм. При этом рыболовные туристические маршруты располагаются на значительном удалении от населенных пунктов.
Развитие и поддержка любительского рыболовства в данных регионах будет способствовать увеличению организованного туристического потока, улучшению транспортных условий и технологического оснащения инфраструктуры, созданию дополнительных рабочих мест для местного населения, уверены авторы закона.
По их мнению, отсутствие сформированных рыболовных участков и постоянного контроля со стороны организаторов (пользователей) рыболовных участков создает предпосылки для развития браконьерства.
