Путин подписал закон о любительской рыбалке в Западной Сибири

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении участков для организации любительского рыболовства в Западно-Сибирском рыбохозяйственном бассейне, соответствующий документ размещен на Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении участков для организации любительского рыболовства в Западно-Сибирском рыбохозяйственном бассейне, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ устанавливает с 1 марта 2027 года возможность выделения рыболовных участков для организации любительского рыболовства не только в Байкальском, Дальневосточном, Северном и Восточно-Сибирском рыбохозяйственных бассейнах, но и в Западно-Сибирском бассейне.

Граждане смогут осуществлять такое рыболовство при наличии путевки, подтверждающей заключение договора возмездного оказания услуг в области любительского рыболовства. На участках, выделенных для организации любительского рыболовства, должна быть создана необходимая для этого инфраструктура.

Перечень водных объектов и (или) их частей, на которых выделяются такие рыболовные участки, определит правительство России по представлениям высших должностных лиц субъектов РФ с указанием ценных и особо ценных видов водных биоресурсов.

В настоящее время в ряде регионов Сибири, которые относятся к Западно-Сибирскому рыбохозяйственному бассейну, активно развивается туризм. При этом рыболовные туристические маршруты располагаются на значительном удалении от населенных пунктов.

Развитие и поддержка любительского рыболовства в данных регионах будет способствовать увеличению организованного туристического потока, улучшению транспортных условий и технологического оснащения инфраструктуры, созданию дополнительных рабочих мест для местного населения, уверены авторы закона.