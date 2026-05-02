Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о передвижных аптеках - РИА Новости, 02.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 02.05.2026
Путин подписал закон о передвижных аптеках

Путин подписал закон о передвижных аптеках в селах

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин подписал закон о проведении эксперимента по продаже лекарств с помощью передвижных аптечных пунктов в селах, где нет аптек.
  • Эксперимент проведут с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2029 года.
  • Приобрести в передвижных аптеках можно будет не только самые распространенные лекарственные препараты, но и под заказ, за исключением ряда лекарств, включая те, что содержат наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении с 1 сентября 2026 года эксперимента по продаже лекарств с помощью передвижных аптечных пунктов на территориях, где нет постоянно действующих аптек, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон предусматривает проведение в России с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2029 года эксперимента по розничной торговле лекарствами передвижными аптечными пунктами в селах, где нет аптек, медорганизаций и индивидуальных предпринимателей с лицензией на осуществление фармацевтической деятельности.
Документом определяется, что передвижной аптечный пункт - структурное подразделение аптечной организации, осуществляющее розничную торговлю лекарственными препаратами вне стационарного торгового объекта с использованием изолированного модуля на платформе автотранспортного средства с отдельной кабиной водителя.
Порядок проведения эксперимента определит правительство РФ.
Приобрести можно будет не только самые распространенные лекарственные препараты, но и под заказ. При этом в передвижных аптеках не будет продаваться ряд лекарств, в частности те, которые содержат наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества, а также радиофармацевтические и иммунобиологические лекарства.
Автомобиль, который будет осуществлять развоз лекарств, должен иметь оборудование, способное поддерживать автономную работу передвижного аптечного пункта.
Исполнение требований, связанных с проведением эксперимента, будет контролировать Росздравнадзор.
Как ранее отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, такая инициатива позволит повысить доступность лекарств для граждан РФ, особенно для жителей отдаленных населенных пунктов, где нет постоянно действующих аптек. По его словам, одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 закрепленных мест.
Покупательница в социальной аптеке Столички в Москве - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Росздравнадзор рассказал о ситуации с наличием "Осельтамивира" в аптеках
7 января, 16:13
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинВячеслав ВолодинФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала