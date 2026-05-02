Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о праве таможенников уничтожать беспилотники - РИА Новости, 02.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 02.05.2026
Путин подписал закон о праве таможенников уничтожать беспилотники

Путин подписал закон о праве таможенников уничтожать дроны в воздухе и на земле

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин подписал закон, разрешающий таможенникам уничтожать беспилотные аппараты над своими объектами.
  • Им разрешается применять оружие и спецсредства и использовать средства радиоэлектронной борьбы для противодействия беспилотникам.
  • Закон также продлевает на два года возможность применять временное периодическое таможенное декларирование товаров.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий таможенникам уничтожать воздушные, подводные, надводные и наземные беспилотные аппараты над своими объектами, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон дает таможенным органам право пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов в целях отражения нападения либо угрозы нападения на объекты (территории), а также находящихся на них лиц.
Дроны, найденные сотрудниками Дальневосточного таможенного управления таможенниками в фурах из Китая - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Таможенники на Дальнем Востоке нашли дроны в фурах из Китая
24 сентября 2025, 11:17
Таможенникам разрешается применять оружие и спецсредства, перечень которых определит правительство РФ, а также использовать средства радиоэлектронной борьбы. Они смогут делать это посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными аппаратами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения беспилотников.
Порядок принятия решения о противодействии беспилотным аппаратам и перечень должностных лиц таможенных органов, уполномоченных на принятие такого решения, определит ФТС России.
Как ранее пояснял журналистам зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш, через границу идут тонны грузов, работают склады временного хранения, пункты пропуска. Неконтролируемый дрон может стать инструментом контрабанды, разведки или даже атаки. Закон дает таможенникам право пресекать полеты беспилотников над своими объектами.
Причем "никакого самодеятельного применения силы – только по решению и в рамках утвержденных процедур", подчеркивал он. Но сама возможность защитить себя у таможенных органов должна быть, указывал депутат.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
МЧС получило право подавлять беспилотники
20 января, 20:29
Кроме того, законом продлевается на два года – до 1 января 2029 года - возможность в ряде случаев применять временное периодическое таможенное декларирование товаров. Эта касается случаев, когда на дату подачи временной декларации на товары декларант осуществлял внешнеэкономическую деятельность менее одного года и за этот период ввозил/вывозил товары из РФ менее 12 раз.
Закон вступит в силу через 30 дней после его официального опубликования.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Путин поручил стимулировать производство беспилотников
27 февраля, 11:13
 
БезопасностьРоссияВладимир ПутинФедеральная таможенная служба (ФТС России)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала