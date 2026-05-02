Путин увеличил срок полномочий органов судейского сообщества

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличивает с четырех до шести лет срок полномочий органов судейского сообщества и периодичность созыва Всероссийского съезда судей.

Органы судейского сообщества, сформированные до дня вступления закона в силу, продолжают осуществлять свои полномочия до их формирования в соответствии с новым шестилетним сроком. Полномочия представителей общественности в квалификационных коллегиях судей, срок которых на день вступления закона в силу не истек, продлеваются на два года.