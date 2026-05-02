Путин увеличил срок полномочий органов судейского сообщества

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин подписал закон об увеличении срока полномочий органов судейского сообщества.
- Срок полномочий и периодичность созыва Всероссийского съезда судей увеличены с четырех до шести лет.
- Органы судейского сообщества, сформированные до вступления закона в силу, продолжат осуществлять свои полномочия до их формирования в соответствии с новым сроком.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличивает с четырех до шести лет срок полномочий органов судейского сообщества и периодичность созыва Всероссийского съезда судей.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно документу, Всероссийский съезд судей, являющийся высшим органом судейского сообщества, будет созываться один раз в шесть лет (вместо четырех). Также до шести лет увеличивается срок, на который избираются Совет судей РФ, Высшая квалификационная коллегия судей РФ, Высшая экзаменационная комиссия по приему квалификационного экзамена на должность судьи, а также соответствующие органы судейского сообщества в субъектах РФ.
Органы судейского сообщества, сформированные до дня вступления закона в силу, продолжают осуществлять свои полномочия до их формирования в соответствии с новым шестилетним сроком. Полномочия представителей общественности в квалификационных коллегиях судей, срок которых на день вступления закона в силу не истек, продлеваются на два года.
Путин отметил идею Краснова по вакантным должностям судей
19 февраля, 13:48