Путин подписал закон о ратификации военного соглашения с Никарагуа - РИА Новости, 02.05.2026
13:42 02.05.2026 (обновлено: 14:28 02.05.2026)
Путин подписал закон о ратификации военного соглашения с Никарагуа

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения между Россией и Никарагуа о военном сотрудничестве.
  • Ратификация соглашения обеспечит правовую основу для определения целей, направлений и форм двустороннего военного сотрудничества.
  • Уполномоченными органами сторон по выполнению соглашения являются Минобороны России и Главное командование армии Никарагуа.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения между РФ и Никарагуа о военном сотрудничестве, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Ратификация соглашения способствует развитию и укреплению сотрудничества между двумя странами в военной области, обеспечит правовую основу, необходимую для определения целей, направлений и форм двустороннего военного сотрудничества, обеспечит защиту интересов граждан РФ, выполняющих задачи в рамках реализации данного соглашения, от юрисдикции Никарагуа.
Уточняется, что уполномоченными органами сторон по выполнению соглашения являются Минобороны России и Главное командование армии Никарагуа.
