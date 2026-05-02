Путин подписал закон о ратификации военного соглашения с Никарагуа

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения между РФ и Никарагуа о военном сотрудничестве, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Ратификация соглашения способствует развитию и укреплению сотрудничества между двумя странами в военной области, обеспечит правовую основу, необходимую для определения целей, направлений и форм двустороннего военного сотрудничества, обеспечит защиту интересов граждан РФ, выполняющих задачи в рамках реализации данного соглашения, от юрисдикции Никарагуа.
Уточняется, что уполномоченными органами сторон по выполнению соглашения являются Минобороны России и Главное командование армии Никарагуа.