Врач рассказала, когда ребенку нужно вводить первый прикорм

КЕМЕРОВО, 2 мая - РИА Новости. Первый прикорм малышам следует вводить в промежутке от 4 до 6 месяцев, рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, профессор, председатель Регионального отделения общественной организации "Союз педиатров России" по Кемеровской области, профессор кафедры поликлинической педиатрии, пропедевтики детских болезней и последипломной подготовки Кемеровского государственного медицинского университета минздрава России Вера Вавилова.

"С 4 до 6 месяцев нужно ввести кашу и с 4 до 6 месяцев нужно ввести овощи, овощное пюре. Вот в это окно нечувствительности, когда меньше всего дети дают аллергические реакции, нужно вводить прикорм, нужно успеть, чтобы он познакомился этим продуктами", – рассказала профессор.

Доктор уточнила, что в первый прикорм обязательно должна войти гречневая и овсяная каши, приготовленные на производстве специально для детей,

"Они (каши - ред.) сначала идут безмолочные, потом молочные, прямо все по месяцам расписано на коробке. Эти каши в магазинах, в аптеках, в "Детском мире" (продаются - ред.). Удобно, чтоб дети получали фабричную кашу, если позволяет материальное положение семьи", - сказала Вавилова.

Она отметила, что сахара в таких кашах нет, а сладость появляется за счет добавления в них фруктов.