Защита пасынка Стаса Намина обжаловала приговор за убийство бабушки и брата - РИА Новости, 02.05.2026
07:13 02.05.2026
Защита пасынка Стаса Намина обжаловала приговор за убийство бабушки и брата

РИА Новости: защита пасынка Намина обжаловала приговор по делу об убийстве

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко во время оглашения приговора в Московском областном суде
Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко во время оглашения приговора в Московском областном суде - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко во время оглашения приговора в Московском областном суде. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защита Романа Ткаченко, пасынка Стаса Намина, обжаловала приговор за убийство бабушки и сводного брата.
  • Роман Ткаченко был осужден на 18 лет колонии и на суде полностью признал вину.
  • Тела жертвы были обнаружены в октябре 2023 года в деревне Крюково Истринского района.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Защита пасынка рок-музыканта Стаса Намина (Анастаса Микояна) Романа Ткаченко, убившего сводного брата и бабушку, обжаловала приговор, следует из данных суда в распоряжении РИА Новости.
В марте Ткаченко был осужден на 18 лет колонии за убийство бабушки и своего сводного брата. На суде он полностью признал вину.
"Зарегистрирована апелляционная жалоба защитника", - сообщается в материалах.
Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.
Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранами были обнаружены в частном доме в деревне Крюково Истринского района в октябре 2023 года. Пасынок Намина на допросе рассказал следователям, что после ссоры дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал. Убил и его, а потом позвонил в полицию.
Стас Намин был признан потерпевшим по этому уголовному делу.
