Защита пасынка Стаса Намина обжаловала приговор за убийство бабушки и брата

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Защита пасынка рок-музыканта Стаса Намина (Анастаса Микояна) Романа Ткаченко, убившего сводного брата и бабушку, обжаловала приговор, следует из данных суда в распоряжении РИА Новости.
В марте Ткаченко был осужден на 18 лет колонии за убийство бабушки и своего сводного брата. На суде он полностью признал вину.
"Зарегистрирована апелляционная жалоба защитника", - сообщается в материалах.
Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.
Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранами были обнаружены в частном доме в деревне Крюково Истринского района в октябре 2023 года. Пасынок Намина на допросе рассказал следователям, что после ссоры дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал. Убил и его, а потом позвонил в полицию.
Стас Намин был признан потерпевшим по этому уголовному делу.