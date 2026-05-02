FT назвала задержку поставок оружия из США плохой новостью для Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Предстоящие задержки в поставке американского оружия в Европу вызывают тревогу в европейских странах и являются плохой новостью для Украины, пишет Financial Times.
- Задержки поставок коснутся ракетных систем и боеприпасов для ракетных комплексов, в частности HIMARS и NASAMS.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Предстоящие серьезные задержки в поставке американского оружия Европе в связи с истощением запасов из-за военной операцией против Ирана вызывают тревогу в европейских странах и являются плохой новостью для Украины, пишет газета Financial Times.
Газета со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что Пентагон предупредил европейских союзников США, включая Великобританию, Польшу, Литву и Эстонию, о возможных длительных задержках поставок американского оружия на фоне того, что Вашингтон "пытается пополнить запасы, истощенные в результате войны с Ираном". По словам девяти источников, речь идет, в частности, о поставках в Европу нескольких ракетных систем.
"Помимо того, что задержки вызывают тревогу по всей Европе, они являются плохой новостью для Украины на фоне опасений по поводу поддержки страны со стороны США", - говорится в материале.
Financial Times уточняет, что задержки коснутся также боеприпасов для ракетных комплексов, в частности, HIMARS и NASAMS, которые используются на Украине.
Ранее директор агентства по противоракетной обороне США генерал-лейтенант Хит Коллинз заявил, что Пентагону потребуется несколько лет на восполнение запасов вооружений, израсходованных в ходе военной операции против Ирана.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.