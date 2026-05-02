Некоторые страны ЕС избегают общения с Россией по ОБСЕ, сообщил постпред

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ряд стран Евросоюза на площадке ОБСЕ избегают общения с представителем российской стороны, сообщил постпред при этой Организации Дмитрий Полянский.
- По словам дипломата, ЕС как блок продвигает свою "стадную" дисциплину, и страны-члены боятся ослушаться Брюссель.
ВЕНА, 2 мая - РИА Новости. Ряд стран Евросоюза на площадке ОБСЕ избегают общения с представителем российской стороны, сообщил в интервью РИА Новости постпред РФ при этой Организации Дмитрий Полянский.
Дипломат отметил, что после вступления в должность он уже встретился со всеми представителями стран в ОБСЕ, кто захотел с ним встретиться.
"Я не буду называть конкретные имена, у нас это не принято. Я знакомлюсь не для того, чтобы потом писать об этом. Задача - установить контакт и понять, насколько мы можем сделать что-то полезное на этой площадке, чтобы улучшить европейскую безопасность и вообще вернуться к состоянию, когда никто никому не угрожает. Кто хотел - со мной встретились. Есть, конечно, предсказуемые для многих страны, которые демонстративно не хотят общаться с представителем России", - сказал Полянский.
Он уточнил, что речь идет о странах Евросоюза. По словам дипломата, ЕС как блок продвигает свою "стадную" дисциплину, и страны-члены боятся ослушаться Брюссель.
"Многие собеседники даже говорили, что, может быть, они были бы не против более подробно что-то обсудить, но боятся коллег, которые могут, грубо говоря, "стукнуть" в Брюссель, и за это могут наказать, ЕС будет потом давить на их столицы и говорить, что у них какое-то недостойное поведение - как это, мол, русских дипломатов принимать. Они действительно этого боятся", - пояснил собеседник агентства. При этом он добавил, что есть и некоторые неожиданные страны, с которыми у российской стороны идет разговор.
Полянский был назначен постоянным представителем России при ОБСЕ в Вене указом президента России Владимира Путина 29 декабря 2025 года. Он сменил на этом посту Александра Лукашевича и приступил к обязанностям в начале 2026 года. Ранее Полянский занимал пост заместителя постпреда РФ при ООН в Нью-Йорке.
Полянский рассказал о контактах в ОБСЕ
11 февраля, 10:24