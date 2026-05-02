Пострадавший при атаке БПЛА пляж в Туапсе подготовят для туристов к 1 июня

СОЧИ, 2 мая - РИА Новости. Пляж в Туапсе, который очищают от нефтепродуктов после атаки БПЛА, приведут в порядок к 1 июня, сообщил глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко.
Локальные выбросы нефтепродуктов фиксировали на береговой линии в Туапсинском округе после пожаров, возникавших из-за атаки БПЛА на морской терминал и нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. Последствия происшествий продолжают ликвидировать.
"(Курортный - ред.) сезон будет, у нас береговая линия нашего именно округа - порядка 90 километров. То, что произошло на одном пляже, никак не повлияет на другие пляжи. Этот (пострадавший - ред.) пляж мы к 1 июня приведем в порядок, и люди, которые приедут именно в наш город, смогут им пользоваться", - сказал Бойко в эфире "Соловьев Live".
