Замсекретаря ОП предложил увеличить длительность перемен в школах

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Минимальную продолжительность школьных перемен в России необходимо увеличить до 15 минут, чтобы у детей была возможность перестроиться между уроками, заявил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

"Перемена должна составлять минимум 15 минут, а на прием пищи - полчаса. Особенно весной или в сентябре-октябре, когда погода позволяет, дети выходят на улицу, и соблюсти десятиминутную перемену становится практически невозможно", - отметил Гриб.