Замсекретаря ОП предложил увеличить длительность перемен в школах

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Минимальную продолжительность школьных перемен в России необходимо увеличить до 15 минут, чтобы у детей была возможность перестроиться между уроками, заявил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
"Я считаю, что необходимо установить минимальную перемену для всех классов в 15 минут. Очень непросто детям переключиться между уроками, а иногда учитель уже во время перемены дает домашнее задание. Не всегда удается быстро переключиться, и для этого нужно хотя бы 15 минут", - сказал Гриб.
Он добавил, что перемены в 5-10 минут недопустимы. Кроме того, по словам члена ОП РФ, большая перемена в школах должна длиться минимум полчаса, это время необходимо выделить для спокойного приема пищи.
"Перемена должна составлять минимум 15 минут, а на прием пищи - полчаса. Особенно весной или в сентябре-октябре, когда погода позволяет, дети выходят на улицу, и соблюсти десятиминутную перемену становится практически невозможно", - отметил Гриб.
Член ОП РФ выразил необходимость в том, чтобы Роспотребнадзор пересмотрел имеющиеся нормы.