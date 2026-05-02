Замсекретаря ОП предложил увеличить длительность перемен в школах
02:57 02.05.2026
Замсекретаря ОП предложил увеличить длительность перемен в школах

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил увеличить минимальную продолжительность школьных перемен до 15 минут.
  • По мнению Владислава Гриба, перемена для приема пищи должна длиться минимум полчаса.
  • Член ОП РФ выразил необходимость в том, чтобы Роспотребнадзор пересмотрел имеющиеся нормы продолжительности перемен.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Минимальную продолжительность школьных перемен в России необходимо увеличить до 15 минут, чтобы у детей была возможность перестроиться между уроками, заявил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
"Я считаю, что необходимо установить минимальную перемену для всех классов в 15 минут. Очень непросто детям переключиться между уроками, а иногда учитель уже во время перемены дает домашнее задание. Не всегда удается быстро переключиться, и для этого нужно хотя бы 15 минут", - сказал Гриб.
Школьники за компьютерами во время урока - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Медведев поддержал изучение ИИ в школе
30 апреля, 11:58
Он добавил, что перемены в 5-10 минут недопустимы. Кроме того, по словам члена ОП РФ, большая перемена в школах должна длиться минимум полчаса, это время необходимо выделить для спокойного приема пищи.
"Перемена должна составлять минимум 15 минут, а на прием пищи - полчаса. Особенно весной или в сентябре-октябре, когда погода позволяет, дети выходят на улицу, и соблюсти десятиминутную перемену становится практически невозможно", - отметил Гриб.
Член ОП РФ выразил необходимость в том, чтобы Роспотребнадзор пересмотрел имеющиеся нормы.​​
Ученики на уроке в школе - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
В ГД предложили урегулировать использование электронных учебников в школах
23 апреля, 16:06
 
ОбществоРоссияВладислав ГрибФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
