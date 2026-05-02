Паслер пообещал юридическую помощь пытавшемуся прорваться к нему мужчине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Свердловской области поручил обеспечить юридическую поддержку мужчине, который пытался прорваться к нему во время празднования Первомая.
- Денис Паслер заявил, что он наверняка не хотел причинить вред.
- Это первое публичное высказывание главы региона после инцидента.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил, что поручил обеспечить мужчине, пытавшемуся прорваться к нему и арестованному в субботу за мелкое хулиганство, необходимую юридическую поддержку.
«
"Вчера во время празднования Первомая произошел инцидент, который вызвал много версий случившегося. В действительности - обычный человеческий фактор: житель Оренбуржья, не учитывая повышенные меры безопасности на массовом мероприятии, слишком эмоционально демонстрировал желание пообщаться, чем сразу привлек внимание и потому был задержан при попытке приблизиться", - написал Паслер в своем канале на платформе "Макс".
Это первое публичное высказывание главы региона после инцидента.
«
"Соблюдать общественный порядок в местах массового скопления людей - необходимо, тем более в нынешних условиях. Однако знаю наверняка, что он не хотел нанести вред. Поручил обеспечить мужчине необходимую юридическую поддержку", - добавил глава региона.
В пятницу местные СМИ распространили видео, на котором запечатлено, как перед первомайским митингом около "Екатеринбург Арены" в столице Урала к свердловскому губернатору, когда с ним фотографировалась местная жительница, стремительно направился мужчина. Неизвестного задержала охрана. Как сообщали РИА Новости в департаменте информполитики, мужчина был передан правоохранительным органам для выяснения обстоятельств, никто при инциденте не пострадал.
В субботу Верх-Исетский районный суд в Екатеринбурге отправил под стражу за мелкое хулиганство на 14 суток 42-летнего мужчину. Как уточняли в суде, неизвестным оказался житель Оренбургской области, зовут его Серик Таспаков. Накануне гость столицы Урала решил посетить массовое мероприятие и, увидев главу региона, резко устремился к нему и был остановлен службой безопасности. Целеустремленный оренбуржец отреагировал нецензурной бранью, за что в отношении него и был составлен протокол. В суде он полностью признал вину.