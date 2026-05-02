Дым от пожара на морском терминале в Туапсе

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В морском терминале в Туапсе ликвидировали открытое горение, сообщил оперштаб по Краснодарскому краю.

Пожар там вспыхнул накануне после налета дронов ВСУ. Никто не пострадал.

"Удалось локализовать возгорание в 9:22 с последующей ликвидацией открытого огня", — говорится в посте ведомства в Telegram-канале

К тушению привлекли 143 человека и 25 единиц техники, в том числе от МЧС России.

В последнее время украинские боевики усилили атаки на инфраструктуру Туапсе . Во вторник на территории местного НПЗ вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника. Началась утечка нефти, которую в тот же день удалось остановить. Спустя два дня возгорание полностью потушили.