Краткий пересказ от РИА ИИ
- В морском терминале в Туапсе ликвидировали открытое горение, возникшее после атаки дронов ВСУ 1 мая.
- К тушению привлекли 143 человека и 25 единиц техники.
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В морском терминале в Туапсе ликвидировали открытое горение, сообщил оперштаб по Краснодарскому краю.
Пожар там вспыхнул накануне после налета дронов ВСУ. Никто не пострадал.
"Удалось локализовать возгорание в 9:22 с последующей ликвидацией открытого огня", — говорится в посте ведомства в Telegram-канале.
К тушению привлекли 143 человека и 25 единиц техники, в том числе от МЧС России.
В последнее время украинские боевики усилили атаки на инфраструктуру Туапсе. Во вторник на территории местного НПЗ вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника. Началась утечка нефти, которую в тот же день удалось остановить. Спустя два дня возгорание полностью потушили.
Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, ВСУ целились в хранилище с экспортным сырьем. Таким образом киевский режим увеличивает дефицит углеводородов на мировых рынках, возникший из-за ситуации в Ормузском проливе.