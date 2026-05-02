В аэропортах Геленджика и Сочи отменили ограничения

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Геленджика и Сочи, сообщила Росавиация.
В субботу в 21.29 мск были введены временные ограничения в аэропортах Геленджика и Сочи. Они продлились около часа.
"Аэропорты "Геленджик", "Сочи". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.