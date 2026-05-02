05:25 02.05.2026
Студентка из Индонезии назвала плюсы российского образования

© РИА Новости / Павел Бедняков
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Индонезийка Ла Чика Салсабила Билкис рекомендует своим соотечественникам рассматривать российское образование как возможность для академического и профессионального роста.
  • По словам Билкис, Россия предлагает сильную академическую школу и структурированную интеллектуальную среду, особенно в сферах международных отношений, политики, инженерии и экономики.
  • Ла Чика Салсабила Билкис отметила, что за годы учебы и работы в России она получила академические знания, выстроила профессиональные связи и решила остаться в России на постоянное проживание.
ДЖАКАРТА, 2 мая - РИА Новости. Индонезийка Ла Чика Салсабила Билкис, почти десять лет прожившая в России, заявила РИА Новости, что рекомендовала бы своим соотечественникам рассматривать российское образование как перспективную возможность для академического и профессионального роста.
"Я бы рекомендовала индонезийцам учиться и работать в России, но с четким пониманием того, что это требует серьезной подготовки", - сообщила индонезийка агентству.
Билкис окончила бакалавриат по международным отношениям в Университете Лобачевского, а затем получила степень магистра по политике, экономике и философии в Высшей школе экономики в Москве. По ее словам, Россия предлагает "сильную академическую школу и структурированную интеллектуальную среду, особенно в таких сферах, как международные отношения, политика, инженерия и экономика".
"Здесь учат мыслить критически и самостоятельно, что может стать огромным преимуществом для личного и профессионального роста", - подчеркнула она.
Индонезийка также отметила, что за годы учебы и работы в России получила не только академические знания, но и выстроила профессиональные связи, межкультурные компетенции и возможности долгосрочного сотрудничества между Индонезией и Россией.
"Россия стала для меня пространством, где я выросла профессионально и лично. Именно поэтому я решила остаться здесь на постоянное проживание. Для меня Россия - это второй дом после Индонезии", - подчеркнула собеседница агентства.
РоссияИндонезияМоскваВысшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
