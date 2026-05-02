Студентка из Индонезии назвала плюсы российского образования

Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве. Архивное фото

ДЖАКАРТА, 2 мая - РИА Новости. Индонезийка Ла Чика Салсабила Билкис, почти десять лет прожившая в России, заявила РИА Новости, что рекомендовала бы своим соотечественникам рассматривать российское образование как перспективную возможность для академического и профессионального роста.

"Я бы рекомендовала индонезийцам учиться и работать в России , но с четким пониманием того, что это требует серьезной подготовки", - сообщила индонезийка агентству.

Билкис окончила бакалавриат по международным отношениям в Университете Лобачевского, а затем получила степень магистра по политике, экономике и философии в Высшей школе экономики Москве . По ее словам, Россия предлагает "сильную академическую школу и структурированную интеллектуальную среду, особенно в таких сферах, как международные отношения, политика, инженерия и экономика".

"Здесь учат мыслить критически и самостоятельно, что может стать огромным преимуществом для личного и профессионального роста", - подчеркнула она.

Индонезийка также отметила, что за годы учебы и работы в России получила не только академические знания, но и выстроила профессиональные связи, межкультурные компетенции и возможности долгосрочного сотрудничества между Индонезией и Россией.