Цены на нефть слабо реагируют на возможное окончание конфликта США и Ирана

- Мировые цены на нефть слабо реагируют на письмо президента США Дональда Трампа в адрес конгресса о якобы окончании конфликта США против Ирана.
- По состоянию на 23:46 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,44%, до 108,81 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — опускалась на 2,54%, до 102,4 доллара за баррель.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть слабо реагируют на письмо президента США Дональда Трампа в адрес конгресса о якобы окончании конфликта США против Ирана, следует из данных торгов.
Ранее президент США Дональд Трамп направил письмо в конгресс, в котором он уведомляет о завершении боевых действий против Ирана, уточнив, что американский контингент останется в регионе для сдерживания потенциальных угроз со стороны Тегерана.
По состоянию на 23.46 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,44%, до 108,81 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI по состоянию на 23.47 мск - опускалась на 2,54%, до 102,4 доллара за баррель. До сообщений о письме Трампа конгрессу Brent торговалась в районе 108 долларов, WTI - около 102 долларов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.