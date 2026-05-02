НАТО оценивает решение США по выводу военных из Германии
12:16 02.05.2026
НАТО оценивает решение США по выводу военных из Германии

Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • НАТО находится в контакте с США для прояснения ситуации с выводом 5 тысяч военных из Германии.
  • Представитель НАТО подчеркнула, что корректировка военного присутствия США в Германии подчеркивает необходимость для Европы увеличивать инвестиции в оборону и брать на себя большую долю ответственности за общую безопасность.
БРЮССЕЛЬ, 2 мая - РИА Новости. НАТО находится в контакте с США для прояснения ситуации с выводом военных из Германии, сообщила представитель альянса Аллисон Харт в сети X.
Ранее Пентагон сообщил, что США выведут 5 тысяч военных из Германии в течение 6-12 месяцев.
"Мы работаем с США, чтобы разобраться в деталях их решения о военном присутствии в Германии", - указывается в сообщении.
Представитель альянса подчеркнула, что эта корректировка подчеркивает необходимость, чтобы Европа продолжала больше инвестировать в оборону и брать на себя большую долю ответственности за нашу общую безопасность.
"Мы по-прежнему уверены в своей способности обеспечивать сдерживание и оборону", - отметила представитель НАТО.
