НАТО оценивает решение США по выводу военных из Германии

БРЮССЕЛЬ, 2 мая - РИА Новости. НАТО находится в контакте с США для прояснения ситуации с выводом военных из Германии, сообщила представитель альянса Аллисон Харт в сети X.
"Мы работаем с США, чтобы разобраться в деталях их решения о военном присутствии в Германии", - указывается в сообщении.
Представитель альянса подчеркнула, что эта корректировка подчеркивает необходимость, чтобы Европа продолжала больше инвестировать в оборону и брать на себя большую долю ответственности за нашу общую безопасность.
"Мы по-прежнему уверены в своей способности обеспечивать сдерживание и оборону", - отметила представитель НАТО.