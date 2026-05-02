02:09 02.05.2026 (обновлено: 11:54 02.05.2026)
В МИД предупредили о планах НАТО изолировать Калининградскую область

Танки стран — членов НАТО принимают участие в учениях Swift Response 2025 на полигоне Гайжюнай, Литва. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Страны НАТО в ходе военных учений отрабатывают сценарии изоляции Калининградской области, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов.
  • По словам дипломата, НАТО и ЕС активизировали попытки установления контроля над логистическими маршрутами в Балтийском регионе и предприняли шаги по ограничению транспортного сообщения с Калининградской областью.
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Страны НАТО в ходе военных учений отрабатывают сценарии изоляции Калининградской области, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов.
«
"После начала СВО НАТО и ЕС заметно активизировали попытки установления контроля над логистическими маршрутами в Балтийском регионе, предприняли ряд шагов по ограничению транспортного сообщения с Калининградской областью и созданию условий для изоляции региона в случае дальнейшей эскалации напряженности в отношениях России и Запада", — сказал дипломат.
Булатов добавил, что соответствующие сценарии отрабатываются в ходе военных учений НАТО.
Замглавы МИД России Александр Грушко на прошлой неделе заявил РИА Новости, что западные страны отрабатывают сценарии морской блокады и захвата Калининградской области во время учений ОЭС.
В январе бывший замминистра иностранных дел Литвы Дариус Юргелявичус сообщил, что у альянса есть готовый сценарий блокады Калининграда на случай прямого столкновения с Москвой.
Артем Булатов накануне предупредил в интервью РИА Новости, что Россия решительно ответит на любые попытки блокады Калининграда со стороны НАТО и ЕС. Дипломат назвал важным сигналом для них предупреждение Владимира Путина об угрозе невиданной эскалации при попытке изолировать Калининградскую область.
Пустой флагшток между флагами Франции и Эстонии у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
В МИД назвали расширение НАТО к границам России ползущей агрессией
01:15
 
РоссияКалининградская областьВладимир ПутинНАТОЕвросоюз
 
 
