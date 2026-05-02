Как внутри древнеегипетской мумии оказался отрывок из "Илиады" Гомера

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В некрополе древнего Оксиринха, расположенного в египетской провинции Минья, испано-египетские археологи обнаружили находку, которая заставляет пересмотреть представления о культурном влиянии Греции на Египет.

Как пересеклись две разные цивилизации?

Окно в древний мир

История Оксиринха началась задолго до этого открытия. Древний город, расположенный около современного города Эль-Бахнаса, известен как крупнейший в мире источник папирусов. С конца XIX века археологи извлекали из земли тысячи текстов — деловые письма, литературные произведения, математические трактаты, медицинские рецепты. Но почти все эти находки происходили из мусорных свалок города.

Однако этот фрагмент обнаружили <…> внутри мумии. Папирус был намеренно помещен в погребение — осознанный выбор человека или его родственников. На бумаге — строки из второй книги "Илиады" Гомера.

Но почему именно такой выбор? Ученые считают, что это связано с представлениями о загробной жизни, с желанием взять с собой источник мудрости.

Чужеродные статуэтки и узоры

В некрополе, где производили раскопки, обнаружены и другие элементы, свидетельствующие о культурном смешении.

Мумии носили амулеты в виде золотых языков — древнеегипетский талисман, который, по верованиям, позволял умершим говорить перед судом Осириса в загробном мире. Рядом с ними лежали терракотовые и бронзовые статуэтки — например, Купидона, римского божества. В саркофагах находились останки, завернутые в лен с геометрическими узорами греческого происхождения.

© Depositphotos.com / izanbar Египетская мумия © Depositphotos.com / izanbar Египетская мумия

"Это открытие добавляет новое интеллектуальное измерение к изучению этого места. Оно свидетельствует о том, что местная элита в Оксиринхе не только находилась под влиянием греческой культуры, но и активно взаимодействовала с ее литературными традициями", — отметил Хишам Эль-Лейти, генеральный секретарь Высшего совета древностей Египта.

Хоронили не по-египетски

Три известняковые погребальные камеры, обнаруженные в этом же комплексе, содержали кремированные останки, кости младенцев и животных — включая кошек, которые считались священными.

Эти находки свидетельствуют о том, что в одном месте сосуществовали различные погребальные традиции. Некоторые умершие были кремированы по греко-римскому обычаю, другие мумифицированы по египетскому.