В Москве проверят почти 11 тысяч газовых запорных устройств

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Почти 11 тысяч газовых запорных устройств проверят в Москве до конца 2026 года, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы проверят 10,8 тысячи запорных устройств, обеспечивающих безопасность газораспределительной сети столицы, до конца этого года. В рамках работ проведут осмотр и техническое обслуживание как механических, так и автоматизированных устройств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что запорные устройства являются ключевыми элементами системы, поскольку позволяют при необходимости оперативно перекрывать подачу газа. Кроме того, часть из них оснащена электроприводами, благодаря чему можно управлять ими дистанционно из центральной диспетчерской АО "Мосгаз", это существенно повышает скорость реагирования на нештатную ситуацию и увеличивает надежность системы.