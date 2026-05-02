В Гидрометцентре предупредили о первой майской грозе в Москве

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Первая майская гроза ожидается в Москве во вторник днем, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре.
"Гроза с кратковременным дождем пройдет днем 5 мая в Москве. Ветер юго-западный до 11 метров в секунду, однако при грозе порывы достигнут до 15 метров в секунду", - рассказали в Гидрометцентре.
Там же отметили, что, несмотря на майскую грозу, температура воздуха в этот день составит до плюс 25 градусов тепла.