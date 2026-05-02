В Москве мошенники обманули пенсионера на 71 миллион рублей - РИА Новости, 02.05.2026
12:29 02.05.2026
В Москве мошенники обманули пенсионера на 71 миллион рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве мошенники обманули пенсионера на 71 миллион рублей.
  • Под предлогом замены домофона мошенники убедили мужчину снимать деньги со счетов и передавать их им, а также продать два автомобиля.
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Мошенники под предлогом замены домофона обманули пенсионера на 71 миллион рублей в Москве, сообщили в столичной прокуратуре.
В ведомстве отметили, что 76-летнего пенсионера в одном из мессенджеров пригласили в группу якобы соседей по дому. В группе он получил уведомление о предстоящей замене домофона, назвал количество необходимых ему ключей от двери и отправил по указанному там номеру сообщение, как он полагал, с реквизитами заявки на замену ключей, после чего ему сразу поступило сообщение, что все его имущество будет распродано.
В прокуратуре добавили, что мужчина направился в МФЦ и заблокировал сделки с недвижимостью, однако ответил на звонок и поверил, что разговаривает с представителем правоохранительных органов. Звонивший убедил пенсионера в том, что в отношении него действуют мошенники, нужно срочно снимать со счетов деньги и передавать их для размещения на специальном счете, чтобы сбережения впоследствии вернулись.
"Для убедительности и организации связи с пенсионером злоумышленники трижды в течение месяца передавали ему мобильные телефоны, предварительно положив их в почтовый ящик, там же они положили изготовленное в фоторедакторе "постановление о привлечении мужчины в качестве подозреваемого по уголовному делу", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
Пенсионер снимал со счетов в банках свои сбережения, отправлял фото денег и передавал их якобы сотрудникам силового ведомства, называвшим ему пароли. Кроме того, по указанию куратора мужчина продал два автомобиля, а полученные от продажи деньги он также передал курьерам.
"Общая сумма ущерба превысила 71 миллион рублей", - отмечается в сообщении.
Установление лиц, причастных к совершению мошеннических действий, на контроле в Черемушкинской межрайонной прокуратуре, заключили в ведомстве.
