Американский рэпер Flo Rida прилетел в Москву - РИА Новости, 02.05.2026
10:34 02.05.2026 (обновлено: 10:51 02.05.2026)
Американский рэпер Flo Rida прилетел в Москву, чтобы дать два концерта

© AP Photo / Joe Cavaretta/South Florida Sun-SentinelРэпер Flo Rida
Рэпер Flo Rida - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© AP Photo / Joe Cavaretta/South Florida Sun-Sentinel
Рэпер Flo Rida. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский рэпер Flo Rida прилетел в Москву.
  • Flo Rida даст концерты 2 и 3 мая на площадке «ЦСКА Арена» в Москве.
  • Flo Rida известен своими работами с Ke$ha, David Guetta и Sia, а также хитом Low, который стал самым продаваемым синглом в США по итогам 2008 года.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Американский рэпер Flo Rida (Трэмар Диллард) прилетел в Москву, сообщили РИА Новости в концертном агентстве Say Agency.
Flo Rida даст концерты 2 и 3 мая на площадке "ЦСКА Арена" в Москве.
"Flo Rida прилетел в Москву. Докладываем обстановку прямо из аэропорта - 15 часов в небе и частный джет приземлился в нашей столице, чтобы устроить масштабные шоу в Москве, Краснодаре и Новосибирске", - говорится в сообщении.
Как уточнили в агентстве, зарубежного артиста и его команду встретили в аэропорту, где хиты Flo Rida прозвучали под баян и балалайку на русский народный манер.
После того, как Flo Rida и его команду встретили в аэропорту, они направились в центр Москвы, где заселились в отель Four Seasons. У отеля артиста ждала небольшая группа фанатов, с ними Flo Rida сделал памятные фотографии.
Главным треком в репертуаре Flo Rida стал саундтрек Low к фильму "Шаг вперед 2", совместный с рэпером T-Pain. Композиция удерживала лидерство в Billboard Hot 100 целых десять недель подряд и стала самым продаваемым синглом в США по итогам 2008 года. Песня стала рекордсменом цифровых продаж с результатом в более чем 4 миллиона.
Кроме того, Flo Rida известен работами с Ke$ha, David Guetta и Sia. На счету артиста 12 хитов, возглавлявших чарты, 80 миллионов проданных записей по всему миру и более 2 миллиардов просмотров на YouTube.
