Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:04 02.05.2026
В Москве в субботу ожидается до 16 градусов тепла

© РИА Новости / Максим Блинов
Погода в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Температура воздуха до плюс 16 градусов, без осадков ожидается в субботу в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится периферией антициклона, по которой, открывая путь атлантическому воздуху, подогретому Гольфстримом, "на сухую" скользнет теплый атмосферный фронт. В Москве ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков", - сказал Тишковец.
Синоптик добавил, что ветер ожидается юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в Москве прогнозируется плюс 13 - плюс 16.
"Показания барометров немного понизятся и составят 750 миллиметров ртутного столба", - подчеркнул он.
МоскваЕвгений ТишковецПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала