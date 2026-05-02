Генерал Ратко Младич перенес новый инсульт в тюрьме в Гааге

БЕЛГРАД, 2 мая – РИА Новости. Бывший командующий армии боснийских сербов генерал Ратко Младич, отбывающий пожизненное заключение в тюрьме Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Нидерландах, перенес инсульт, он доставлен в городскую больницу в Гааге, сообщил РИА Новости сын генерала Дарко Младич.

"Сегодня мы разговаривали с ним (с отцом - ред.) очень кратко по телефону около 10.00 (11.00 мск), а после полудня мне сообщили из МОМУТ, что он с симптомами инсульта доставлен в городскую гражданскую больницу в Гааге", - сказал Младич-младший.