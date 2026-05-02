15:09 02.05.2026
Генерал Ратко Младич перенес новый инсульт в тюрьме в Гааге

Бывший командующий боснийских сербов Младич перенес новый инсульт

© AP Photo / ICTYСербский генерал Ратко Младич в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге, Нидерланды
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший командующий армией боснийских сербов генерал Ратко Младич, отбывающий пожизненное заключение в тюрьме МОМУТ в Нидерландах, перенес инсульт и был доставлен в городскую больницу в Гааге.
  • Здоровье 84-летнего генерала Ратко Младича резко ухудшилось, его состояние оценивается как тяжелое.
БЕЛГРАД, 2 мая – РИА Новости. Бывший командующий армии боснийских сербов генерал Ратко Младич, отбывающий пожизненное заключение в тюрьме Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Нидерландах, перенес инсульт, он доставлен в городскую больницу в Гааге, сообщил РИА Новости сын генерала Дарко Младич.
Ранее Дарко сообщал, что начиная с 1 мая ждет ответ на поданный МОМУТ запрос о временном освобождении генерала для прохождения лечения в Сербии.
Сербский генерал Ратко Младич - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Состояние здоровья генерала Ратко Младича приближается к критическому
21 декабря 2025, 03:25
"Сегодня мы разговаривали с ним (с отцом - ред.) очень кратко по телефону около 10.00 (11.00 мск), а после полудня мне сообщили из МОМУТ, что он с симптомами инсульта доставлен в городскую гражданскую больницу в Гааге", - сказал Младич-младший.
Он рассказал ранее РИА Новости, что Младич-старший находится в состоянии "между жизнью и смертью" в тюремной больнице в Гааге. Здоровье 84-летнего генерала резко ухудшилось 10 апреля, он перенес легкий инсульт.
В Гаагу приезжала жена генерала, 24 апреля исполнилось 60 лет их брака, Ратко Младич ранее исповедался в тюремной больнице православному священнику и принял причастие.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко указал 21 апреля, что содержание Младича в тюремной больнице в Гааге в тяжелом состоянии абсолютно бесчеловечно, Россия предпринимает все усилия, чтобы облегчить его судьбу.
Сербский генерал Ратко Младич - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Генерал Младич находится между жизнью и смертью, заявил его сын
21 апреля, 16:52
Ратко Младич, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине, 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал генерала виновным по десяти из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению.
Адвокаты и члены семьи неоднократно заявляли, что Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) не представляет им информации о реальном состоянии здоровья генерала, а медики в тюрьме ООН в Гааге, по их словам, не проводят должного лечения.
Сербский генерал Ратко Младич - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Суд в Гааге не назвал сроки решения по освобождению Младича на лечение
28 апреля, 22:36
 
