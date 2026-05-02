Очевидец рассказала, что ночью из Дома профсоюзов выносили черные мешки

РИМ, 2 мая - РИА Новости. Черные мешки выносили из здания Дома профсоюзов в Одессе после трагедии в 2014 году, рассказала РИА Новости участница событий, активистка одесского "антимайдана" Ольга Игнатьева со ссылкой на жителей и очевидцев.

"Рассказывают жители Таирово, где у нас кладбище находится и крематорий, что всю ночь работал крематорий. Потом парень с крыши видел, как выносили черные кульки. Формы неправильной, скажем так. То есть, если технику, то там видно, что форма правильная, квадратная, прямоугольная. А тут какая-то неправильная форма была того, что было в кульках", - рассказала собеседница агентства.