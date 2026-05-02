Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:11 02.05.2026
Очевидец рассказала, что ночью из Дома профсоюзов выносили черные мешки

© Агентство "Одесса-медиа" | Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе.
Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе. - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© Агентство "Одесса-медиа"
Перейти в медиабанк
Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Очевидец рассказала, что ночью после трагедии в Доме профсоюзов в Одессе из здания выносили черные мешки неправильной формы.
  • По мнению очевидцев, из здания могли выносить части тел.
РИМ, 2 мая - РИА Новости. Черные мешки выносили из здания Дома профсоюзов в Одессе после трагедии в 2014 году, рассказала РИА Новости участница событий, активистка одесского "антимайдана" Ольга Игнатьева со ссылкой на жителей и очевидцев.
"Рассказывают жители Таирово, где у нас кладбище находится и крематорий, что всю ночь работал крематорий. Потом парень с крыши видел, как выносили черные кульки. Формы неправильной, скажем так. То есть, если технику, то там видно, что форма правильная, квадратная, прямоугольная. А тут какая-то неправильная форма была того, что было в кульках", - рассказала собеседница агентства.
02:54
Игнатьева предполагает, что вещей в тот день из здания не выносили. По мнению очевидцев, оттуда могли выносить якобы части тел. Кроме того, как отмечает активистка, там также был подземный ход.
В Одессе 2 мая 2014 года после государственного переворота на Украине сторонники "евромайдана" и националисты напали на противников новой власти, выступавших с пророссийских позиций. После разгрома палаточного лагеря "антимайдана" на Куликовом поле его участники укрылись в Доме профсоюзов, который затем был подожжен. В результате трагедии, как сообщалось, погибли 48 человек, более 250 пострадали.
00:21
 
ОдессаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала