Очевидец рассказала, что ночью из Дома профсоюзов выносили черные мешки

РИМ, 2 мая - РИА Новости. Черные мешки выносили из здания Дома профсоюзов в Одессе после трагедии в 2014 году, рассказала РИА Новости участница событий, активистка одесского "антимайдана" Ольга Игнатьева со ссылкой на жителей и очевидцев.
"Рассказывают жители Таирово, где у нас кладбище находится и крематорий, что всю ночь работал крематорий. Потом парень с крыши видел, как выносили черные кульки. Формы неправильной, скажем так. То есть, если технику, то там видно, что форма правильная, квадратная, прямоугольная. А тут какая-то неправильная форма была того, что было в кульках", - рассказала собеседница агентства.
Игнатьева предполагает, что вещей в тот день из здания не выносили. По мнению очевидцев, оттуда могли выносить якобы части тел. Кроме того, как отмечает активистка, там также был подземный ход.
В Одессе 2 мая 2014 года после государственного переворота на Украине сторонники "евромайдана" и националисты напали на противников новой власти, выступавших с пророссийских позиций. После разгрома палаточного лагеря "антимайдана" на Куликовом поле его участники укрылись в Доме профсоюзов, который затем был подожжен. В результате трагедии, как сообщалось, погибли 48 человек, более 250 пострадали.