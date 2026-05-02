МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц "обнулил" десятки лет развития Германии всего за год, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Мерц заявил об общей нервозности в Германии
29 апреля, 13:14
Он указал на серьёзные проблемы в экономике ФРГ и отметил, что Мерцу "хватает наглости" упрекать во всех бедах граждан страны.
Как напомнил политик, канцлер Германии ранее заявил, что жители страны за последние 20 лет "слишком уютно устроились в атмосфере всеобщего благополучия".
"Видимо, поэтому им сокращают социальные выплаты и пособия. Лишают их рабочих мест из-за непрекращающегося закрытия производств. Заставляют забыть о безвозмездной помощи нашей страны в восстановлении единства Германии", - написал Володин.
Он назвал кощунственным запрет в День Победы "демонстрировать символику народа-победителя, спасшего мир от фашизма".
Володин дал совет жителям Германии
18 января, 18:09