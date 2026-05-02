Эксперт объяснил, почему цена электроэнергии критична для майнера

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Цена электричества занимает примерно 80% в себестоимости майнинга криптовалют, поэтому при тарифе в 5,2-5,5 рубля за кВт.ч эта деятельность прибыльна, а при 7 рублях - уже убыточна, рассказал РИА Новости технический директор по майнингу "ГБИГ Майнинг" Никита Навроцкий.

"Электричество - самая большая затрата в процессе майнинга - примерно 80% бюджета. При дешевом тарифе в 5,2-5,5 рубля за кВт.ч (мини-ТЭЦ, льготы) прибыль удваивается. При 6-7 рублях за кВт.ч (промышленный тариф в РФ ) - рентабельна только при цене биткоина (BTC) больше 80 тысяч долларов. Если (тариф - ред.) больше 7 рублей - ферма убыточна, майнеры мигрируют в регионы с дешевым газом или гидроэнергетикой", - сказал он.

Навроцкий объяснил, что майнер зарабатывает на том, что подключает специальные устройства - процессоры ASIC, которые круглосуточно выполняют вычисления для сети вроде Bitcoin. За каждый найденный блок данных владелец такого устройства получает фиксированное вознаграждение. Сейчас это 3,125 BTC плюс комиссии от пользователей - примерно 0,2-1 BTC.

Комиссии - это своего рода "чаевые" от пользователей за обработку переводов криптовалюты. Отправитель может увеличить комиссию, тогда его транзакция будет обработана в приоритетном порядке, то есть быстрее остальных.

На доход влияет не только цена криптовалюты, но и сложность сети. Например, если часть майнеров отключилась от сети, найти блок проще и шансы получить награду выше. Напротив, при высокой сложности конкурировать труднее. Кроме того, поскольку криптовалюта торгуется в долларах, итоговая сумма в рублях зависит от курса. Чем выше курс доллара, тем больше рублей получится при продаже биткоинов, и наоборот.