В Новгородской области водитель Lada Granta погиб, наехав на лося

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 мая - РИА Новости. Водитель автомобиля Lada Granta погиб, наехав на лося в Старорусском округе Новгородской области, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД региона.
Уточняется, что в субботу в 21.40 (совпадает с мск) на дороге "Шимск - Старая Русса - Холм" в Старорусском округе 25-летний мужчина, управляя Lada Granta, наехал на дикое животное (лось).
"В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа.