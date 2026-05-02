В Новгородской области водитель Lada Granta погиб, наехав на лося
В Новгородской области водитель Lada Granta погиб, наехав на лося

Автомобилист погиб, наехав на лося в Старорусском округе Новгородской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Старорусском округе Новгородской области водитель автомобиля Lada Granta погиб, наехав на лося.
  • ДТП произошло в 21:40 на дороге "Шимск — Старая Русса — Холм".
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 мая - РИА Новости. Водитель автомобиля Lada Granta погиб, наехав на лося в Старорусском округе Новгородской области, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД региона.
Уточняется, что в субботу в 21.40 (совпадает с мск) на дороге "Шимск - Старая Русса - Холм" в Старорусском округе 25-летний мужчина, управляя Lada Granta, наехал на дикое животное (лось).
«

"В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа.
ПроисшествияНовгородская областьСтарая РуссаГИБДД МВД РФМЧС России
 
 
