В Московском планетарии рассказали, когда наступит астрономическое лето - РИА Новости, 02.05.2026
06:13 02.05.2026
В Московском планетарии рассказали, когда наступит астрономическое лето

РИА Новости: астрономическое лето в 2026 году наступит днём 21 июня

Московский планетарий. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Астрономическое лето в 2026 году наступит днём 21 июня, сообщили РИА Новости в Московском планетарии.
"Астрономическое Лето - Летнее солнцестояние - 21 июня 2026 года в 11 часов 24 минуты по московскому времени", - сказал собеседник агентства.
Во время летнего солнцестояния в сутках самый длинный день и самая короткая ночь. После этой даты продолжительность дня начинает уменьшаться, а ночи – увеличиваться, это продолжается до зимнего солнцестояния в декабре.​
