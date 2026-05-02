В Московском планетарии рассказали, когда наступит астрономическое лето

- Астрономическое лето в 2026 году наступит днем 21 июня.
- Летнее солнцестояние произойдет 21 июня 2026 года в 11 часов 24 минуты по московскому времени.
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Астрономическое лето в 2026 году наступит днём 21 июня, сообщили РИА Новости в Московском планетарии.
"Астрономическое Лето - Летнее солнцестояние - 21 июня 2026 года в 11 часов 24 минуты по московскому времени", - сказал собеседник агентства.
Во время летнего солнцестояния в сутках самый длинный день и самая короткая ночь. После этой даты продолжительность дня начинает уменьшаться, а ночи – увеличиваться, это продолжается до зимнего солнцестояния в декабре.