В Московском планетарии рассказали, когда наступит астрономическое лето

"Астрономическое Лето - Летнее солнцестояние - 21 июня 2026 года в 11 часов 24 минуты по московскому времени", - сказал собеседник агентства.

Во время летнего солнцестояния в сутках самый длинный день и самая короткая ночь. После этой даты продолжительность дня начинает уменьшаться, а ночи – увеличиваться, это продолжается до зимнего солнцестояния в декабре.​