Депутат Госдумы рассказала, как правильно носить Георгиевскую ленту

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самое уважительное место для Георгиевской ленты — на груди слева, у сердца, на лацкане или воротнике.
- С декабря 2022 года Георгиевская лента официально приравнена к символам воинской славы России.
- Ответственность наступает только за публичное осквернение ленты, демонстрирующее пренебрежение к символу, и предусматривает уголовную ответственность.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Самое уважительное место для Георгиевской ленты - на груди слева, у сердца, на лацкане или воротнике, при этом закон не устанавливает строгого "дресс-кода" и не штрафует за то, как именно человек ее закрепил, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
"Это защищённый государством символ, и относиться к нему нужно соответствующе. Сразу хочу снять напряжение, которое возникает у людей перед 9 Мая: закон не устанавливает строгого "дресс-кода" и не штрафует за то, как именно человек закрепил ленту. Самое уважительное место - на груди слева, у сердца, на лацкане или воротнике. Но если лента закреплена на сумке или в салоне автомобиля, случайно упала или испачкалась - никакой ответственности за это не предусмотрено", - сказала Стенякина.
Она напомнила, что с декабря 2022 года Георгиевская лента официально приравнена к символам воинской славы России - это закреплено Федеральным законом № 579-ФЗ. По словам депутата, ответственность наступает только за публичное осквернение - целенаправленные действия, демонстрирующие пренебрежение к символу.
"Здесь речь идет о тех случаях, когда ленту демонстративно топчут, рвут, совмещают со свастикой или оскорбительными надписями и распространяют это в интернете. За такие действия предусмотрена уголовная ответственность по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ - штраф до 3 миллионов рублей, либо лишение свободы до трех лет. Если деяние совершено группой, то штраф до 5 миллионов или до пяти лет лишения свободы", - пояснила Стенякина, подчеркнув, что это не "штрафы за неправильное ношение", а ответственность за сознательное оскорбление памяти.
Парламентарий добавила, что гражданину, который с гордостью носит ленту в любом виде, ничего не грозит.
