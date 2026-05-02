Рейтинг@Mail.ru
Депутат Госдумы рассказала, как правильно носить Георгиевскую ленту - РИА Новости, 02.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:20 02.05.2026
Депутат Госдумы рассказала, как правильно носить Георгиевскую ленту

РИА Новости: Георгиевскую ленту носят на груди слева, на лацкане или воротнике

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАкция "Георгиевская ленточка"
Акция Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Акция "Георгиевская ленточка". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самое уважительное место для Георгиевской ленты — на груди слева, у сердца, на лацкане или воротнике.
  • С декабря 2022 года Георгиевская лента официально приравнена к символам воинской славы России.
  • Ответственность наступает только за публичное осквернение ленты, демонстрирующее пренебрежение к символу, и предусматривает уголовную ответственность.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Самое уважительное место для Георгиевской ленты - на груди слева, у сердца, на лацкане или воротнике, при этом закон не устанавливает строгого "дресс-кода" и не штрафует за то, как именно человек ее закрепил, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
"Это защищённый государством символ, и относиться к нему нужно соответствующе. Сразу хочу снять напряжение, которое возникает у людей перед 9 Мая: закон не устанавливает строгого "дресс-кода" и не штрафует за то, как именно человек закрепил ленту. Самое уважительное место - на груди слева, у сердца, на лацкане или воротнике. Но если лента закреплена на сумке или в салоне автомобиля, случайно упала или испачкалась - никакой ответственности за это не предусмотрено", - сказала Стенякина.
Акция Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Порядка двух тысяч волонтеров раздают георгиевские ленты на улицах Москвы
23 апреля, 16:54
Она напомнила, что с декабря 2022 года Георгиевская лента официально приравнена к символам воинской славы России - это закреплено Федеральным законом № 579-ФЗ. По словам депутата, ответственность наступает только за публичное осквернение - целенаправленные действия, демонстрирующие пренебрежение к символу.
"Здесь речь идет о тех случаях, когда ленту демонстративно топчут, рвут, совмещают со свастикой или оскорбительными надписями и распространяют это в интернете. За такие действия предусмотрена уголовная ответственность по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ - штраф до 3 миллионов рублей, либо лишение свободы до трех лет. Если деяние совершено группой, то штраф до 5 миллионов или до пяти лет лишения свободы", - пояснила Стенякина, подчеркнув, что это не "штрафы за неправильное ношение", а ответственность за сознательное оскорбление памяти.
Парламентарий добавила, что гражданину, который с гордостью носит ленту в любом виде, ничего не грозит.
Участники акции в память защитников Отечества развернули 200-метровую георгиевскую ленту у мемориала Твоим освободителям, Донбасс в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
В Донецке молодежь растянула 200-метровую георгиевскую ленту
23 февраля, 01:04
 
ОбществоРоссияЕкатерина СтенякинаГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала