Депутат Госдумы рассказала, как правильно носить Георгиевскую ленту

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Самое уважительное место для Георгиевской ленты - на груди слева, у сердца, на лацкане или воротнике, при этом закон не устанавливает строгого "дресс-кода" и не штрафует за то, как именно человек ее закрепил, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

"Здесь речь идет о тех случаях, когда ленту демонстративно топчут, рвут, совмещают со свастикой или оскорбительными надписями и распространяют это в интернете. За такие действия предусмотрена уголовная ответственность по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ - штраф до 3 миллионов рублей, либо лишение свободы до трех лет. Если деяние совершено группой, то штраф до 5 миллионов или до пяти лет лишения свободы", - пояснила Стенякина, подчеркнув, что это не "штрафы за неправильное ношение", а ответственность за сознательное оскорбление памяти.