Раскрыто, сколько Королева заработает на майских концертах в баре

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Заслуженная артистка России Наташа Королева заработает более 2 миллионов рублей на майских концертах в баре в Москве, подсчитало РИА Новости, изучив стоимость билетов.

Королева планирует дать два концерта в столичном баре Petter - 2 и 27 мая.

По данным РИА Новости, концертная площадка рассчитана всего на 91 место. Самый дешевый билет обойдется зрителям в 7,5 тысячи рублей. В продаже есть места за столиками стоимостью 9,5 и 12,5 тысячи рублей в зависимости от расположения. За место за баром придется заплатить 12,5 тысяч рублей. Кроме того, зрители могут приобрести самые дорогие билеты за 15,5 тысячи рублей - это места за столиками прямо у сцены.

Если Наташа Королева соберет полный зал, то выручка от продажи билетов составит более миллиона рублей - без учета расходов на проведение концерта. В случае двух аншлагов певица сможет заработать более двух миллионов рублей.

Так, за день до первого концерта, который состоится 2 мая, продано более 75% всех билетов. На концерт, запланированный на 27 мая, продали около 30% мест.