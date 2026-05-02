Рейтинг@Mail.ru
Раскрыто, сколько Королева заработает на майских концертах в баре
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
06:42 02.05.2026
Раскрыто, сколько Королева заработает на майских концертах в баре

РИА Новости: Королева заработает более двух миллионов рублей за концерты в баре

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНаташа Королева
Наташа Королева - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Наташа Королева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заслуженная артистка России Наташа Королева даст два концерта в московском баре Petter — 2 и 27 мая.
  • Если Наташа Королева соберет полный зал, то выручка от продажи билетов составит более миллиона рублей за концерт, а за два концерта — более двух миллионов рублей.
  • За день до первого концерта, который состоится 2 мая, продано более 75% всех билетов, на концерт 27 мая продано около 30% мест.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Заслуженная артистка России Наташа Королева заработает более 2 миллионов рублей на майских концертах в баре в Москве, подсчитало РИА Новости, изучив стоимость билетов.
Королева планирует дать два концерта в столичном баре Petter - 2 и 27 мая.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
Долина заработает свыше 21 миллиона рублей на концерте в Санкт-Петербурге
5 апреля, 04:08
По данным РИА Новости, концертная площадка рассчитана всего на 91 место. Самый дешевый билет обойдется зрителям в 7,5 тысячи рублей. В продаже есть места за столиками стоимостью 9,5 и 12,5 тысячи рублей в зависимости от расположения. За место за баром придется заплатить 12,5 тысяч рублей. Кроме того, зрители могут приобрести самые дорогие билеты за 15,5 тысячи рублей - это места за столиками прямо у сцены.
Если Наташа Королева соберет полный зал, то выручка от продажи билетов составит более миллиона рублей - без учета расходов на проведение концерта. В случае двух аншлагов певица сможет заработать более двух миллионов рублей.
Так, за день до первого концерта, который состоится 2 мая, продано более 75% всех билетов. На концерт, запланированный на 27 мая, продали около 30% мест.
Поклонники Наташи Королевой смогут окунуться в атмосферу 1990-х и 2000-х годов и услышать хиты "Желтые тюльпаны", "Маленькая страна", "Конфетти" и другие.
Продюсер Константин Меладзе - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Константин Меладзе заработал на лейбле 100 миллионов рублей в 2025 году
10 апреля, 17:51
 
ШоубизРоссияМоскваНаташа Королева (Наталия Порывай)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала