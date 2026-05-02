Трансплантация клеток поджелудочной железы стала доступна по ОМС

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Пересадка островковых клеток поджелудочной железы стала доступна по ОМС в России пациентам с трансплантированной почкой и инсулинозависимым сахарным диабетом, следует из документа правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Кроме того, с 2026 года россиянам начали бесплатно пересаживать почку, а также верхние конечности и их фрагменты.
Ранее главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава РФ, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова Сергей Готье сообщал РИА Новости, что за счет государства выполняются пересадки печени, сердца, легких и даже органокомплексов.
