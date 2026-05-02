01:56 02.05.2026 (обновлено: 06:02 02.05.2026)
Названы лучшие способы защиты от клещей

© РИА Новости / Павел Лисицын
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезни Лайма
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезни Лайма. Архивное фото
  • Наиболее эффективной мерой профилактики клещевого энцефалита является вакцинация.
  • Для защиты от клещей существуют специальные химические средства в форме аэрозолей или мелков.
  • Химические средства от клещей не используют для защиты детей в возрасте до 3 лет.
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Наиболее эффективной мерой профилактики клещевого энцефалита является вакцинация, при этом существуют и специальные средства для защиты от клещей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
«
"Самой эффективной мерой защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. При этом важно не забывать об индивидуальной защите от клещей, которая включает, в частности, применение химических средств", — говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре пояснили, что также существуют средства, убивающие клещей с помощью содержания определенных химических веществ. При их использовании в форме аэрозолей или мелков возможна практически полная защита от таежных и лесных клещей.
В ведомстве добавили, что химические средства от клещей не используют для защиты детей в возрасте до трех лет. В случае присасывания клеща необходимо обратиться за медпомощью и сдать насекомое в лабораторию.
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
