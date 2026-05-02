Китай высмеял "контрабандный перелет" главы администрации Тайваня

ПЕКИН, 2 мая - РИА Новости. Перелет главы тайваньской администрации Лай Циндэ в Эсватини на самолете иностранного государства напоминает контрабанду и вызывает смех на международной арене, говорится в заявлении МИД КНР.
Лай Циндэ в субботу прибыл с визитом в африканскую страну Эсватини. Изначально визит был запланирован на 22-27 апреля, но был вынуждено перенесен, так как Сейшельские Острова, Маврикий и Мадагаскар тогда не дали разрешений на использование их воздушных пространств для пролета самолета Лай Циндэ.
"Лай Циндэ тайно сел на иностранный самолет и покинул Тайвань, растратив казенные средства и устроив фарсовую контрабандную поездку, став посмешищем на международной арене", - заявили в МИД КНР, комментируя информацию о том, что Лай Циндэ осуществил перелет в африканскую страну на частном самолета короля Эсватини.
В МИД КНР подчеркнули, что как бы администрация тайваньской Демократической прогрессивной партии ни сговаривалась с внешними силами, это не сможет изменить того факта, что Тайвань является частью Китая.
"Мы призываем Эсватини и некоторые другие государства трезво оценить историческую тенденцию и следовать духу времени, не рискуя своими интересами ради немногочисленных сепаратистов, выступающих на независимость Тайваня", - говорится в заявлении.
У Тайваня осталось 12 дипломатических "союзников": Белиз, Гватемала, Гаити, Маршалловы Острова, Палау, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Эсватини, Тувалу и Ватикан. С остальными государствами Тайбэй поддерживает связи через свои "экономические и культурные представительства".
Раньше стран, поддерживающих с Тайванем дипотношения, было больше, но в последние годы многие приняли решение разорвать их, установив официальные отношения с Китаем. В их числе - Сальвадор, Доминиканская Республика, Буркина-Фасо, Панама, тихоокеанское государство Кирибати, Соломоновы Острова, Никарагуа, Науру, Гондурас.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году.
