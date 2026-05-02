Китай высмеял "контрабандный перелет" главы администрации Тайваня

ПЕКИН, 2 мая - РИА Новости. Перелет главы тайваньской администрации Лай Циндэ в Эсватини на самолете иностранного государства напоминает контрабанду и вызывает смех на международной арене, говорится в заявлении МИД КНР.

"Мы призываем Эсватини и некоторые другие государства трезво оценить историческую тенденцию и следовать духу времени, не рискуя своими интересами ради немногочисленных сепаратистов, выступающих на независимость Тайваня", - говорится в заявлении.