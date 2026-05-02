Рейтинг@Mail.ru
КНР запретила исполнять санкции США против пяти китайских компаний - РИА Новости, 02.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:59 02.05.2026 (обновлено: 19:05 02.05.2026)
КНР запретила исполнять санкции США против пяти китайских компаний

Китай запретил признавать и исполнять санкции США против своих нефтяных компаний

© AP Photo / Ng Han Guan, PoolФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© AP Photo / Ng Han Guan, Pool
Флаги США и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство коммерции КНР запретило признавать и исполнять санкции США против пяти китайских нефтяных компаний.
  • Они попали в список ограничительных мер против Ирана — якобы за торговлю с Тегераном.
  • Нефтехимический гигант Hengli Petrochemical такую деятельность отрицал.
ПЕКИН, 2 мая — РИА Новости. Министерство коммерции КНР издало постановление, которое запрещает признавать ограничения, введенные Вашингтоном для пяти китайских нефтяных компаний.
«

"Соответствующие санкции США <…> не должны признаваться, исполняться или соблюдаться", — говорится в его тексте.

На этой неделе Соединенные Штаты дважды расширили перечень рестрикций против Ирана. Среди прочего в него вошли китайские организации, включая Hengli Petrochemical — якобы за участие в торговле иранской нефтью. Сама компания такую деятельность отрицала.
В МИД КНР пообещали защищать законные права и интересы своих компаний. До этого власти народной республики не раз выступали против односторонних санкций и "юрисдикции длинных рук" — распространения законодательства на территорию других стран.
В середине апреля в Китае вступили в силу правила по противодействию необоснованным внешним ограничительным мерам.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
КНР выступила против санкций в отношении "Роснефти" и "Лукойла"
23 октября 2025, 14:28
 
В миреКитайСШАПекинСанкцииЭкономикаНефтьЭнергетикаТопливоВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала