КНР запретила исполнять санкции США против пяти китайских компаний

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министерство коммерции КНР запретило признавать и исполнять санкции США против пяти китайских нефтяных компаний.
- Они попали в список ограничительных мер против Ирана — якобы за торговлю с Тегераном.
- Нефтехимический гигант Hengli Petrochemical такую деятельность отрицал.
ПЕКИН, 2 мая — РИА Новости. Министерство коммерции КНР издало постановление, которое запрещает признавать ограничения, введенные Вашингтоном для пяти китайских нефтяных компаний.
"Соответствующие санкции США <…> не должны признаваться, исполняться или соблюдаться", — говорится в его тексте.
На этой неделе Соединенные Штаты дважды расширили перечень рестрикций против Ирана. Среди прочего в него вошли китайские организации, включая Hengli Petrochemical — якобы за участие в торговле иранской нефтью. Сама компания такую деятельность отрицала.
В МИД КНР пообещали защищать законные права и интересы своих компаний. До этого власти народной республики не раз выступали против односторонних санкций и "юрисдикции длинных рук" — распространения законодательства на территорию других стран.
В середине апреля в Китае вступили в силу правила по противодействию необоснованным внешним ограничительным мерам.
