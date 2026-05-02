Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ирак начал экспорт нефти через пограничный переход Рабия с Сирией.
- Переход был закрыт на протяжении 13 лет.
- Этот экспорт направлен на расширение возможностей и диверсификацию торговых маршрутов.
БАГДАД, 2 мая - РИА Новости. Ирак начал экспорт нефти через пограничный переход Рабия с Сирией, который был закрыт на протяжении 13 лет, сообщило в субботу иракское управление пограничных пунктов.
«
"В целях расширения экспортных возможностей и диверсификации торговых маршрутов управление пограничных пунктов объявило о начале экспорта нефти через пограничный переход Рабия с Сирией, куда были отправлены 70 танкеров с нефтью", - отметило ведомство.
Как утверждает глава управления пограничных пунктов генерал-лейтенант Омар аль-Ваэли, начало экспорта через этот стратегический коридор будет способствовать снижению нагрузки на другие экспортные пути, диверсификации каналов сбыта, поддержке национальной экономики и увеличению доходов.
С начала операции США и Израиля против Ирана Ирак потерял возможность экспортировать нефть через Ормузский пролив, основной коридор для транспортировки нефти. Кроме того, иракские танкеры подверглись ударам вблизи южного порта Басра, в связи с чем власти страны прекратили экспорт с крупнейших южных месторождений по морю, активировав трубопроводы в Турцию и наземную перевозку в цистернах до порта в Сирии.
Ирак возобновит экспорт нефти в Турцию
27 сентября 2025, 02:09