Рейтинг@Mail.ru
На Кубани назвали интервью губернатора местному изданию фейком - РИА Новости, 02.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:24 02.05.2026
На Кубани назвали интервью губернатора местному изданию фейком

На Кубани назвали интервью губернатора о пожаре в Туапсе "Анапе регион" фейком

© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оперштаб Краснодарского края назвал фейком интервью главы региона Вениамина Кондратьева местному изданию по поводу ситуации в Туапсе.
  • В одном из местных СМИ было опубликовано якобы интервью с Кондратьевым, в котором утверждалось, что в городе сильного пожара якобы не было.
  • Сайт "Анапа Регион" был взломан, и злоумышленники разместили в нем фейковое интервью, его удалили после обнаружения.
СОЧИ, 2 мая - РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края назвал фейком интервью главы региона Вениамина Кондратьева местному изданию по поводу ситуации в Туапсе, где в четверг потушили пожар на НПЗ после атаки БПЛА.
Ранее в одном из местных СМИ было опубликовано якобы интервью с Кондратьевым по поводу пожара, возникшего в ночь на 28 апреля на НПЗ после атаки БПЛА. В тексте "интервью" утверждалось, что в городе сильного пожара якобы не было.
«

"Сайт "Анапа Регион" взломали в ночь с 29 на 30 апреля. Злоумышленники разместили в ленте материалов фейковое интервью. Как только это обнаружила редакция, результат работы хакеров удалили", - говорится в сообщении регионального оперативного штаба.

В нем отмечается, что во всех официальных сообщениях не скрываются серьезность ситуации в Туапсе и ее последствия для города, а также масштабы работ по их ликвидации.
После пожара на территории Туапсинского муниципального округа с 28 апреля действует режим ЧС регионального уровня. В результате возгорания на НПЗ пострадавших нет.
Очистка от нефтепродуктов побережья и реки в Туапсе - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Власти Туапсе рассказали о ликвидации разливов нефтепродуктов
25 апреля, 17:01
 
В миреТуапсеКраснодарский крайВениамин КондратьевПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала