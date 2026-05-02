На Кубани назвали интервью губернатора местному изданию фейком

"Сайт "Анапа Регион" взломали в ночь с 29 на 30 апреля. Злоумышленники разместили в ленте материалов фейковое интервью. Как только это обнаружила редакция, результат работы хакеров удалили", - говорится в сообщении регионального оперативного штаба.