На Кубани назвали интервью губернатора местному изданию фейком

СОЧИ, 2 мая - РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края назвал фейком интервью главы региона Вениамина Кондратьева местному изданию по поводу ситуации в Туапсе, где в четверг потушили пожар на НПЗ после атаки БПЛА.
Ранее в одном из местных СМИ было опубликовано якобы интервью с Кондратьевым по поводу пожара, возникшего в ночь на 28 апреля на НПЗ после атаки БПЛА. В тексте "интервью" утверждалось, что в городе сильного пожара якобы не было.
"Сайт "Анапа Регион" взломали в ночь с 29 на 30 апреля. Злоумышленники разместили в ленте материалов фейковое интервью. Как только это обнаружила редакция, результат работы хакеров удалили", - говорится в сообщении регионального оперативного штаба.
В нем отмечается, что во всех официальных сообщениях не скрываются серьезность ситуации в Туапсе и ее последствия для города, а также масштабы работ по их ликвидации.
После пожара на территории Туапсинского муниципального округа с 28 апреля действует режим ЧС регионального уровня. В результате возгорания на НПЗ пострадавших нет.
